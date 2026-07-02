Ако столицата бъде избрана за официален домакин на песенния конкурс "Евровизия“ през 2027 г., най-голямата многофункционална зала в страната вероятно ще трябва временно да промени наименованието си. Причината е сериозен конфликт между сегашното търговско име на съоръжението и строгите правила на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Това обяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в ефира на bTV.

Спортният министър уточни, че евентуалната промяна ще бъде само за периода на провеждане на музикалния конкурс. Макар Керязов да не навлезе в детайли относно същността на конфликта, регулациите на "Евровизия“ са известни с рестрикциите си срещу излъчването на търговски марки и хазартни брандове по време на шоуто (бел. ред. 8888.bg е платформа за онлайн залози).

Днес предстои ключова среща между Министерството на младежта и спорта, ръководството на залата и държавното дружество "Национална спортна база“, за да се намери консенсус по казуса.

Залата носи официалното име "Арена 8888 София“ от 1 септември 2024 г., след като беше подписан мащабен договор за генерално спонсорство между хазартния оператор и "Национална спортна база“.

Битката за домакинството: София срещу Бургас

Въпросът за името на залата излиза на преден план в момент, в който България трескаво подготвя кандидатурата си за организацията на "Евровизия“ 2027. Страната ни получи това историческо право след безапелационната победа на DARA с хита "Bangaranga“ във Виена, която донесе на България рекордните 516 точки, печелейки както вота на професионалното жури, така и този на зрителите.

София е сочена за основен фаворит заради развитата си хотелска инфраструктура, международното летище и огромния капацитет на столичната арена.

Бургас обаче дава сериозна заявка за домакинство, изваждайки като коз своята нова и модерна многофункционална зала.

Варна и Пловдив също остават в надпреварата, но при тях техническите изисквания на EBU към залите и ограниченият капацитет за публика се очертават като по-сериозно предизвикателство.

Очаква се решението за града-домакин да бъде взето в следващите месеци, след като специална комисия оцени готовността на кандидатите.