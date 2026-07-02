Българската тенис легенда Григор Димитров е изправен пред вълнуващо ново поприще извън корта. След историческия триумф на Dara на "Евровизия“, България се готви да домакинства престижния музикален форум през следващата година, а името на най-успешния ни тенисист вече се спряга като един изненадващ, но изключително силен вариант за водещ на шоуто.

Самият Димитров коментира тези слухове по време на престоя си в Лондон пред известния американски журналист Бен Ротенбърг.

"Победата на Dara беше невероятно постижение, изключително много се радвам за нея. Още докато я гледах на сцената, усетих, че има реален шанс за първото място. Сега шоуто идва у нас. Истината е, че вече има индиректни разговори за ролята на водещ, но тъй като все още никой не се е свързал официално с мен, не искам да изпреварвам събитията. Въпреки това, признавам, че идеята да бъда на тази сцена ми харесва. Със сигурност ще ми трябва опитен партньор, който да ми помага, но вярвам, че бих се справил. Всичко обаче зависи от датите и професионалния ми календар“, сподели най-добрата ни ракета.

В подкрепа на ентусиазма си, Димитров дори се пошегува с бившия кореспондент на "Ню Йорк Таймс“, искайки от него да му направи импровизиран кадър в амплоато на телевизионен водещ. Тенисистът добави, че поддържа контакт с хората от екипа на певицата и е чул, че холивудската звезда с български корени Нина Добрев също е сред обсъжданите имена за водещи на бляскавата церемония.

"Готов съм за това предизвикателство и с удоволствие бих опитал нещо толкова различно“, категоричен бе той.

Паралелно с вълненията около "Евровизия“, Димитров стартира успешно участието си на "Уимбълдън“, надигравайки австралийския квалификант Дейн Суини с 7:6 (7:4), 6:3, 7:5. След последната точка обаче емоциите взеха връх и българинът едва скри сълзите си на кортовете в Лондон.

Тази реакция бе продиктувана от миналогодишната лична драма на същия турнир. Тогава, в мач от осминафиналите срещу световния №1 Яник Синер, Григор показваше феноменален тенис и водеше с 2:0 сета, преди кошмарна контузия (скъсан гръден мускул) да го принуди да напусне надпреварата разплакан и съкрушен.

Въпреки чистата победа сега, щабът на Димитров (в чиято ложа бе забелязан и бившият му наставник Дани Валверду) имаше моменти на тревога. В началото на втората част първата ни ракета поиска медицинско прекъсване и се прибра в съблекалнята, откъдето се върна с превързани бедра.

В следващия кръг на Откритото първенство на Великобритания Григор Димитров ще премери сили с младия чешки талант Якуб Меншик.