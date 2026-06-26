Световноизвестната група Duran Duran се завръща грандиозно в България на 1 юли 2026 г. с концерт в столичната зала "Арена 8888“. Бандата пристига в София в своя емблематичен оригинален състав – Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър, което е истинска рядкост за съвременната музикална индустрия, информира Plovdiv24.bg.

Организаторите съобщават, че вратите на залата ще бъдат отворени за посетители точно в 18:30 часа. По същото време зад пулта ще застане DJ N:Mode, който ще подгрее публиката преди основното шоу. Излизането на Duran Duran на сцената е насрочено за 20:30 часа, а очакваният край на грандиозното изпълнение е в 22:00 часа. Музикантите обещават на българската публика незабравима вечер, която ще се превърне в перфектен саундтрак за споделени емоции на дансинга.

Достъпът на публиката до вътрешността на "Арена 8888“ ще се осъществява по строго определен начин в зависимост от категорията на закупените пропуски:

Притежателите на билети за зона FRONT OF STAGE ще преминават през вход А0.

За сектор STANDING (правостоящи) е определен вход В0.

Посетителите с места на трибуните ще влизат през вход В1.

Пропуски за концерта все още могат да бъдат намерени и закупени в платформите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на техните официални интернет адреси. Организаторите уточняват, че деца на възраст до 10 години влизат напълно безплатно, но нямат право да ползват отделно седящо място в залата. В случай че след предварителната продажба останат свободни наличности, билети ще бъдат предлагани и директно на касите на "Арена 8888“ в самия ден на събитието.