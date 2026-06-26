Световноизвестната холивудска актриса Луси Лиу сподели откровено в интервю за Yahoo Life за своята най-голяма житейска роля – майчинството, и решението си да посрещне първото си дете на 46-годишна възраст. Звездата от "Убий Бил“ и "Ангелите на Чарли“ разкри детайли за ежедневието си и специалните ритуали, които споделя със своя син.

Решението за майчинство на 46 години

През 2015 г. Лиу става майка на сина си Рокуел Лойд, роден с помощта на сурогатна майка, като тя никога не е крила този факт и го определя като най-правилното решение предвид натоварената ѝ професионална програма. Днес 57-годишната актриса отглежда детето си като самотен и неомъжен родител, без да разкрива самоличността на биологичния баща, вярвайки, че семейството може да изглежда по различни начини. Тя открито признава, че разчита на подкрепата на близки приятели, тъй като е невъзможно човек да се справи напълно сам с всички предизвикателства.

Семейни ритуали и ежедневие извън прожекторите

Семейството спазва стриктни традиции, които създават усещане за сигурност у момчето. Всяка сутрин Лиу става рано, за да приготви закуска и да разговаря със сина си за плановете му през деня, а вечер двамата споделят най-хубавия си момент и изразяват своята благодарност. Актрисата съзнателно пази личния си живот далеч от медийното внимание и към момента не публикува никакви снимки на сина си в социалните мрежи.

Уроците на майчинството и новите приоритети

Появата на Рокуел напълно променя приоритетите на холивудската звезда, чийто живот преди това е бил изцяло подчинен на кариерата. Сега тя заменя мислите за следващия филмов проект с обикновени споделени моменти като разходки, кино, посещения на музеи и семейни игри у дома в Ню Йорк. Днес Рокуел вече е на 10 години и постепенно започва да осъзнава славата на майка си, а по информация на People, след като я гледал на голям екран за първи път, той я прегърнал с думите, че се гордее с нея – вълнуващ момент, който едва не разплакал известната актриса.