Холивудският актьор Брад Пит и дизайнерката на бижута Инес де Рамон, които споделят съвместен живот от края на 2022 година, засилиха спекулациите за предстоящ брак след скорошна среща в Лос Анджелис. Близки до двойката разкриват, че двамата вече са задълбочили отношенията си и обмислят организирането на голямо празнично събитие.

Слуховете за официално обвързване се засилиха, след като източник твърди, че е чул Пит да нарича де Рамон своя "съпруга“, информира Plovdiv24.bg. Според информацията те на практика са сключили съюз във всяко едно отношение, като ситуацията е такава от известно време. За актьора бракът в момента е по-скоро духовен ангажимент, отколкото правна формалност, тъй като двамата имат пълно взаимно доверие и функционират като сродни души.

Нагласата към брачната церемония

Макар Пит да изпитва по-малък интерес към административните процедури и сватбената организация, той признава, че официалната стъпка би била красив жест на отдаденост към неговата партньорка. От своя страна, Инес де Рамон не оказва натиск върху актьора, но е готова да узакони връзката им веднага, ако той пожелае това. В публичното пространство вече се коментира, че официалното събитие ще се случи съвсем скоро, ако вече не е факт.

Планове за тържеството и предбрачни условия

Ако се стигне до сватба, Пит планира мащабно тържество, на което ще покани емблематични свои приятели от миналото и настоящето, сред които Джордж Клуни, Едуард Нортън и Куентин Тарантино. Въпреки сериозните планове и факта, че Инес де Рамон ясно е заявила липсата на интерес към финансовото му състояние, актьорът ще настоява на 100 процента за подписването на предбрачен договор. Това решение е продиктувано от предишния му брак с Анджелина Джоли, завършил с тежка раздяла и последвало отчуждаване на три от децата им, които се отказаха от фамилията Пит.