Актрисата Даяна Ханджиева получи предложение за брак от своя любим – баскетболиста Кристиян Ставрев. Романтичният момент се е случил на морския бряг, сред свещи, цветя и специална атмосфера.

Предложението за брак е направено в крайморска обстановка, като кадри в социалните мрежи показват романтичната и празнична атмосфера, създадена специално за събитието, информира Plovdiv24.bg.

Щастливата актриса сподели и емоциите си в социалните мрежи, като добави доза самоирония към момента.

"Малко смешно ще е да напиша: ‘Обичам те, обичам семейството ни и пръстенът е много як’“, написа тя под публикуваните кадри.

Двамата вече са родители на три деца - едногодишните близначки Ваяна и Елеонора и Антони, който е роден на 6 декември 2023 г. Разликата във възрастта между момченцето и неговите по-малки сестрички е година и половина. Поради малката разлика в годините на децата, актрисата неведнъж е говорила открито в публичното пространство за реалните предизвикателства на родителството с три толкова малки деца едновременно. Още два месеца след раждането на двете момиченца тя чистосърдечно описа ситуацията в дома им с думите, че леглото е тясно, а сънят е кратък, но въпреки това сърцето ѝ е пълно и щастието е безмерно.

Засега не се съобщава кога ще се състои сватбата.