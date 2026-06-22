Миглена Каканашева, позната като Мегз, разголи душата си в подкаста на NAYcast.
В над 70-минутен разговор Мегз сподели как е започнал пътят й, какви лишения се е налагало да прави през живота си и кога е настъпило време за емоционалното й пробуждане и новия й живот.
По време на разговора Миглена изглеждаше спокойна и някак смирена. Този образ почти не кореспондира с Мегз от последния сезон на Вип Брадър. С усмивка тя разказа, че модния й бранд е "изял" цялата й идентичност.
Миглена бе категорична, че любовта й с Румен Рончев е била най-големият кошмар.
Според дизайнерката трябва една жена да се чувства добре със себе си и по този начин ще привлече правилния партньор в живота си.
Каканашева разказа, че една ненадейна екскурзия с приятели я е довело до прозрението, че трябва да заживее в Дубай.
Тя отрече информацията, че се е запознала с приятеля си в Дубай. Те са заедно вече от 6 години, а по време на първата им среща са си говорили над 5 часа.
"Той ми каза, че има проблем и аз си помислих че е женен, а той ми казва, че живее в Дубай.Погледнах го и му казах, че аз съм затам", допълни още тя.