Примата на българската естрада Лили Иванова и нейният оркестър Li Orchestra подариха незабравима музикална вечер на гостите на два хотела в Кранево на 17 юни. Събитие, което ще остане завинаги в сърцата на всички присъствали и ще се запомни като една от най-ярките културни срещи на сцената на новата зала Casa dell'Eleganza.

В изисканата атмосфера и на специално подготвената сцена вечната музика на Лили Иванова прозвуча по неповторим начин. Гостите аплодираха неспирно и с искрени емоции едни от най-емблематичните и обичани песни като "Щурче","Детелини", "Ветрове", а кулминацията беше песента"Камино",

Вечерта съчета по неповторим начин музика, елегантност и изискани кулинарни преживявания, превръщайки се в истински празник за сетивата. Бутиковият формат на събитието създаде перфектната сцена за една интимна и емоционална среща, по време на която всяка песен достигна директно до сърцата на присъстващите.

Екипът на двата хотела изказва своята искрена благодарност към Лили Иванова и Li Orchestra за невероятния професионализъм, вдъхновението и емоцията, които подариха на всички гости. Тази изключителна вечер ще остане завинаги част от историята и ще се помни дълго като най-значимото събитие, провеждало се в зала Casa dell'Eleganza.