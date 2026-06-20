Майка свидетелства срещу собствената си дъщеря, социалните ѝ прибират детето след заплахи за убийство. Невиждана семейна драма, достойна за холивудски трилър, разтърси ефира в поредния епизод на "Съдебен спор". Сълзи, тежки наркотици, хазартни дългове и брутални заплахи за убийство белязаха жестокия сблъсък между Райна Колчева и родната ѝ дъщеря Ивелина.

Ябълката на раздора се оказа 4-годишната дъщеричка на Ивелина, която е настанена при баба си и дядо си по бащина линия със заповед на социалните. Бащата на момиченцето е покойник, а скандалът ескалира, след като собствената майка на Ивелина застава пред съда и свидетелства срещу нея. Пред Жоро Игнатов потресената Райна разкри смразяващи кръвта детайли за тъмното минало на наследничката си, която започнала да се боде с инжекции още от 15-годишна възраст.

Младата жена е лежала цели три пъти в психиатрични клиники и е била спасявана на косъм от смъртта в "Пирогов". "Периода, в който избяга при един наркоман, идваше в събота за един час да го види. Този човек е следен от полицията с висящи дела и тя живее при него сега", изплака пред камерата почернената майка.

Дъщерята обаче категорично отрече новият ѝ любовник да е пласьор и нагло заяви, че майка ѝ просто си измисля.

Откакто съм с него, се чувствам доста добре психически, физически и се чувствам стабилна, оправда се Ивелина.

Истинският шок обаче настъпи, когато лъснаха финансовите измами в семейството. Оказа се, че Ивелина е източила банковата сметка на майка си, за да залага!

"От картата, от дебитната ми изтегли, открадна ми 3000 лв. за комар!", разкри Райна. Отговорът на младата жена пък беше върхът на нахалството: "По-добре да ти ги изхарча парите, отколкото да ги дам за наркотици и да си проваля живота!".

Тя дори призна, че е крала бира от витрината на магазин, за което майка ѝ се е срамувала от продавачката. Въпреки че твърди, че от години е чиста, Ивелина е обвинявана от брат си и майка си, че не може да се грижи адекватно за малкото си дете. Райна дори призна, че се страхува за собствения си живот, тъй като дъщеря ѝ в пристъп на агресия е чупила мебели у дома.

"Когато излязохме от социалните грижи... тя каза: "Ще дойда и ще те претрепя, ще те убия!", сподели със страх майката. Драмата завърши със сълзи, след като Ивелина се разплака за покойния си баща. Въпреки емоционалния срив на дъщеря си, Райна остана непреклонна и отказа дори да я прегърне. "Не съм аз човек, който трябва да ѝ прости. Дъщеря ми от нея да иска прошка", отсече ледено майката в края на предаването.