Край на слуховете и догадките! Марина Цекова се завърна като водеща на Събуди се по "Нова телевизия" след близо едномесечно отсъствие. Чаровната журналистка очевидно е използвала началото на лятото, за да излезе в отпуск. От днес обаче тя отново е в ефир и ще води предаването, което се излъчва през уикендите. Докато Цекова отсъстваше, сутрешният ефир бе поверен на Натали Пашева, която също се справи отлично с това предизвикателство.

Коя е Марина Цекова

Марина Цекова е водещ на предаването "Събуди се“ от месец юни 2021 година. Тя е завършила Немската гимназия в София, след което в Берлин учи "Публицистика и комуникация" и "Филмови науки", като завършва и магистратура "Медии и политически комуникации" отново в немската столица. Прави и медийни и специализации и лидерски тренинги в цял свят, включително и като част от мрежата на World Press Institute в САЩ.

Медиен опит Марина Цекова трупа в Deutsche Welle в Бон, в БНР, сп. L’Europeo и други, а магията на телевизията открива през 2011 г. като стажант в публицистичното предаване "Панорама“, след което и като репортер, водещ и продуцент в NOVA.

Марина Цекова е носител на наградата за Цялостен принос на "Даниела Сеизова“, на наградата на "Димитър Цонев" за високи професионални успехи в журналистиката, както и на специалната награда на 12-ото издание на телевизионните награди "Свети Влас". Марина Цекова е удостоена и с признанието "Достойните българи“ на в-к "24 часа“. Тя е носител на награда за Качествена и обективна ТВ журналистика на сп. Business Lady, на специалната награда на медийния фестивал "Българска Европа“, както и на награда в конкурса "Светове и цветове“. Отличена е и от Българската търговско-промишлена палата за обективно отразяване на проблемите на бизнеса в страната, както и от КНСБ по случай 25-тата годишнина на синдиката. Получава и призовете "Мис ТВ чар“ и "БГ МОДНА ИКОНА 2024".

Марина е автор на редица материали, които в последните години развълнуваха телевизионните зрители – журналистически разследвания за търговията с деца на черно и схеми за купен вот по време на местни и парламентарни избори, материали за ужаса на най-страшния концентрационен лагер Аушвиц. Марина е отразявала терористичните атаки в Берлин, Кьолн и Истанбул, денят на гнева в Йерусалим и Западния Бряг. Отразявала е финансовата криза в Гърция и масовите протести в Румъния.

Натали Пашева

Коя е Натали Пашева

Натали Пашева е добре познато име в журналистическите среди. Тя има дългогодишен професионален опит и е работила като кореспондент на bTV от Германия.

Пашева е завършила журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, а по-късно и магистратура по медийна култура в Германия.

Кариерата ѝ започва като стажант в предаването "Нека говорят“, а през 2014 г. става част от нюзрума на bTV. Две години по-късно заминава за Германия, където специализира в редакцията на медийна компания, работеща за онлайн платформата на германската телевизия N-TV. В момента е кореспондент на NOVA в Германия.