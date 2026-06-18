Наталия Кобилкина преживява най-спокойната и хармонична връзка в живота си с мъж, чиято самоличност умишлено пази в пълна тайна. Най-популярната сексоложка у нас направи откровена изповед за партньора си, с когото са заедно от година и половина, като подчерта, че този път е избрала абсолютната дискретност заради желанието на любимия си и поуките от миналите си публични бракове .

Любовта между двамата пламва по съвсем естествен начин във фитнес залата, като по-късно разбират, че живеят в непосредствена близост един до друг. Кобилкина описва новия си партньор като реализиран професионалист, изключително стабилен психически, спокоен, надежден и израснал в прекрасно семейство, изпълнено с топлина. Двамата споделят изцяло сходен начин на живот - спортуват редовно, не пушат, избягват шумните партита и предпочитат да прекарват свободното си време сред природата, в четене на книги или в посещения на музеи и галерии.

Формулата за щастие: Без планове за сватба

Сексоложката признава, че за първи път е във връзка, в която никой не се опитва да променя партньора си. Настоящите отношения ѝ дават 100% свобода да бъде себе си, придружена от "прекрасна интимност". Въпреки че не е изгубила вяра в брака, към момента тя няма намерение отново да минава под венчилото, пишат от Блиц.