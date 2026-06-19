Бившата национална гимнастичка от ансамбъла по художествена гимнастика Цветелина Стоянова отбеляза емоционална годишнина. Измина точно едно десетилетие от ужасяващия инцидент, който през 2016 година едва не коства живота ѝ и разтърси цяла България.

Оцелях след всичко, което преживях, написа Цвети.

В личния си профил в социалните мрежи тя сподели трогателно послание, с което благодари за своето спасение и за силата да продължи напред:

14.06! Днес празнувам 10 години, откакто Господ ми даде право на втори живот! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Оцелях! След всичко, което преживях! Може да не знам цената на много неща, но знам точно колко струва да се изправиш и да продължиш напред!, споделя бившата гимнастичка.

Хронология на инцидента, който обедини България

През лятото на 2016 г. тогава 21-годишното "златно момиче" скочи от шестия етаж на жилищен блок в столичния квартал "Надежда". Последваха критични седмици, в които съдбата на младата спортистка висеше на косъм:

Веднага след падането Цвети е откарана в спешния институт. В продължение на два часа три лекарски екипа извършват сложни интервенции.

Благодарение на денонощните усилия на столичните медици, животът ѝ е спасен.

Процесът на рехабилитация е тежък и продължителен. През цялото време най-голямата опора на гимнастичката е нейната баба, която не се отделя от нея нито за миг.

Днес Цветелина Стоянова е живото доказателство за силата на човешкия дух, вдъхновявайки хиляди свои последователи с волята си за ново начало.