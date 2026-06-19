Бившата национална гимнастичка от ансамбъла по художествена гимнастика Цветелина Стоянова отбеляза емоционална годишнина. Измина точно едно десетилетие от ужасяващия инцидент, който през 2016 година едва не коства живота ѝ и разтърси цяла България.
В личния си профил в социалните мрежи тя сподели трогателно послание, с което благодари за своето спасение и за силата да продължи напред:
Хронология на инцидента, който обедини България
През лятото на 2016 г. тогава 21-годишното "златно момиче" скочи от шестия етаж на жилищен блок в столичния квартал "Надежда". Последваха критични седмици, в които съдбата на младата спортистка висеше на косъм:
- Веднага след падането Цвети е откарана в спешния институт. В продължение на два часа три лекарски екипа извършват сложни интервенции.
- Благодарение на денонощните усилия на столичните медици, животът ѝ е спасен.
- Процесът на рехабилитация е тежък и продължителен. През цялото време най-голямата опора на гимнастичката е нейната баба, която не се отделя от нея нито за миг.
Днес Цветелина Стоянова е живото доказателство за силата на човешкия дух, вдъхновявайки хиляди свои последователи с волята си за ново начало.