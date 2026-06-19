Популярната актриса и звезда от телевизионното състезание "Кой да знае" Милица Гладнишка започна изцяло нов начин на живот, изпълнен с движение и редовни тренировки. Обичаната артистка се довери на известен фитнес инструктор, който е поел сериозен ангажимент – да я вкара в топ форма за точно шест месеца.
Емоционалното хранене и преумората като основен проблем
Милица Гладнишка винаги е била сред най-чаровните и уверени пищни дами на родната сцена. Излишните килограми обаче започнали сериозно да пречат на професионалните ѝ ангажименти.
Като основна причина за напълняването тя посочва натовареното ежедневие и емоционалното хранене. Преработеният мозък търси бързо удоволствие, което води до гладуване през деня, преяждане вечер и нарушен сън. Въпреки трудностите, актрисата категорично отказва да отслабва с лекарства.
Минус 10 кг за половин година
Промяната за Милица идва след случайна среща с Ванко – популярен фитнес коуч с над 65 хиляди последователи в Instagram. Двамата се запознават покрай нейния колега Христо Пъдев. Инструкторът обещава на Гладнишка да свали 10 килограма за 6 месеца по изцяло здравословен и ненатоварващ начин. Резултатите от новия режим не закъсняват:
- Трайно отслабване: Без йо-йо ефект, гладуване и тежък фитнес стрес.
- Първи успехи: Само за месец и половина Милица вече е отслабнала с 4.5 килограма.
- Гъвкавост: Упражненията се изпълняват онлайн от всяка точка на света, без нужда от посещение на фитнес зала.
- Бързи тренировки: Ежедневните сесии траят между 35 и 45 минути.