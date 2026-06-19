Популярната актриса и звезда от телевизионното състезание "Кой да знае" Милица Гладнишка започна изцяло нов начин на живот, изпълнен с движение и редовни тренировки. Обичаната артистка се довери на известен фитнес инструктор, който е поел сериозен ангажимент – да я вкара в топ форма за точно шест месеца.

Емоционалното хранене и преумората като основен проблем

Милица Гладнишка винаги е била сред най-чаровните и уверени пищни дами на родната сцена. Излишните килограми обаче започнали сериозно да пречат на професионалните ѝ ангажименти.

Най-много съм била 85 кг в живота ми, а сега бях станала 82. Тежко ми бе дори да пея. От 5 години почти не ходех пеша и няма как да не се задръстя, откровена е Милица в подкаста "ИЗВВЪН Райската градина с Ева".

Като основна причина за напълняването тя посочва натовареното ежедневие и емоционалното хранене. Преработеният мозък търси бързо удоволствие, което води до гладуване през деня, преяждане вечер и нарушен сън. Въпреки трудностите, актрисата категорично отказва да отслабва с лекарства.

Минус 10 кг за половин година

Промяната за Милица идва след случайна среща с Ванко – популярен фитнес коуч с над 65 хиляди последователи в Instagram. Двамата се запознават покрай нейния колега Христо Пъдев. Инструкторът обещава на Гладнишка да свали 10 килограма за 6 месеца по изцяло здравословен и ненатоварващ начин. Резултатите от новия режим не закъсняват: