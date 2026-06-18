Годеницата на популярния актьор и телевизионен водещ Димитър Рачков – бившата адреналинка от "Господари на ефира" Виктория Кузманова, изненада феновете с нов мащабен проект. Красавицата вече снима собствено онлайн предаване директно от новия си луксозен салон за красота, в който комикът е инвестирал сериозна сума пари.

Скандална дискусия за пари и любов взриви мрежата

Виктория Кузманова кани известни дами в салона си и записва разговорите им, докато се грижи за ноктите им. Темите на предаването варират от любов и отношения между мъжете и жените до ролята на парите в семейния живот.

Последният епизод обаче предизвика вълна от негативни коментари в социалните мрежи заради изказване на нейна гостенка. Жената защити тезата, че:

Мъжът е длъжен да осигурява пълен финансов комфорт на половинката си.

Той трябва да я глези със скъпи подаръци и луксозни пътувания.

Скъпият начин на живот "отваря чакрите на жената" и я кара да обича партньора си повече.

Потребителите в интернет отбелязаха, че бъдещата съпруга на Димитър Рачков не се е противопоставила на това мнение. Това провокира слухове, че тя напълно споделя материалистичните виждания на своята гостенка.

Живот като в приказка

Близки до шоубизнеса коментират, че животът на бившата адреналинка се е преобърнал на 180 градуса след началото на връзката ѝ с Рачков. Актьорът не пести средства за любимата си и редовно я изненадва с екзотични ваканции в чужбина и дизайнерски аксесоари и скъпи дрехи.

Двойката обяви годежа си в началото на годината, а годежният пръстен на Виктория според запознати струва над 20 000 евро.

Подготовката за сватбата на годината вече е в ход

Според информация на вестник "Ретро“, подготовката за ВИП венчавката е в разгара си и бюджетът ѝ ще постави нов стандарт в родния елит. Виктория държи събитието да бъде грандиозно и да се коментира с години. Особено внимание е отделено на булчинската рокля, която ще бъде ушита по индивидуален проект, а цената ѝ се сравнява със стойността на нов автомобил. Димитър Рачков остава сред най-добре платените лица в българския шоубизнес, затова феновете са убедени, че той без проблем ще сбъдне и най-скъпите капризи на бъдещата булка.