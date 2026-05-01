Димитър Рачков се реши на сериозната крачка да предложи брак на 53 години. Шоуменът, който не крие, че е лудо влюбен в бившата адреналинка Вики, изобщо не се е потил да избира пръстен, признава самият той.

"Една сутрин пиех кафе и си казах, че вече съм срещнал жената, за която искам да се оженя. Звъннах на Кремена Халваджиян, която познава точните хора и след половин час пръстенът беше запазен", споделя Рачков.

Интересно как актьорът дори не е участвал в избора на годежния пръстен. Разчитал е на избора на продавача, който е получил инструкции от жената на неговия шеф, пише "Уикенд".

Димитър Рачков не се слави като особено романтичен мъж. Той дори не измислил нещо вълнуващо, за да предложи брак на Вики. Решил да ѝ даде пръстена на семейна вечеря без излишни драми и словоизлеяния.

След всичките си връзки със звездни и красиви дами, Митко така и не се реши на брак. Той има син от Христина Апостолова, който вече е студент и учи във Франция "Архитектура и дизайн", но родителите му не са били жени. С Мария Игнатова също не стигна до венчилото, въпреки че въртеше любов с нея цели 10 години. Дори и с младата Анита връзката му беше по-скоро за забавление, отколкото със сериозни намерения.

Сега обаче, може би заслепен от младостта на Виктория, която е с цели 17 години под него, Рачков изглежда по-влюбен от всякога.