Вторият сезон на популярното риалити шоу "Трейтърс: Игра на предатели“ се завръща в ефира на bTV от септември с променена локация и интригуващ състав от участници. Продуцентите обещават коренно различно изживяване, заснето в емблематичната резиденция "Евксиноград“, където известни личности ще се изправят в психологическа битка между праведни и предатели.

Сред основните изненади в кастинга са две семейни двойки с роднински връзки, бивш заместник-министър, както и популярни лица от спорта, шоубизнеса и интернет пространството.

Семейни връзки и политическо участие в играта

За разлика от премиерния сезон, сега в предаването влизат близнаците волейболисти Валентин и Георги Братоеви, както и водещият на "Ергенът“ Наум Шопов, който ще участва заедно с жена си Теа Минкова. Подобни конфигурации често внасят сериозен драматизъм в чуждите издания на формата, тъй като близките хора могат да се окажат от двете страни на барикадата. За първи път в българския вариант ще се включи и политическо лице – международният анализатор Милен Керемедчиев. В своята биография Керемедчиев има постове като заместник-министър на икономиката в кабинета на Симеон Сакскобургготски, а по-късно и зам.-министър на външните права, генерален консул в Дубай и координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. На парламентарните избори през 2021 и 2022 година той е бил кандидат-депутат от партия "Има такъв народ“, а в миналото е предложен и за външен министър в несъставен проектокабинет.

Спортисти, инфлуенсъри и артистична група

Традицията в шоуто да влизат прославени спортисти продължава с бившата сноубордистка Сани Жекова. Към нея се присъединява Нанси Карабойчева – Мис България 2013 и водеща на риалити формата "Живот на кантар“. Сред участниците е и влогърът Емил Конрад, известен с откритите си коментари за своята хомосексуална ориентация и личния си живот. Артистичният сектор е сериозно застъпен в лицето на актьора Емил Марков, актрисата и певица Ваня Щерева, поп изпълнителката Поли Генова, актрисата Йоанна и оперната певица Мила Михова. По този начин продуцентите отново залагат на пъстра палитра от характери в търсене на следващия запомнящ се ход в играта.

Водещият остава същият

Макар съставът на играчите да е напълно обновен, актьорът Владо Карамазов запазва позицията си на водещ на шоуто, пише "Филтър". Той отново ще посреща праведните и предателите в среднощните бдения и сутрешните елиминации. Карамазов официално сподели вълнението си от завръщането на формата, като отбеляза, че е истински щастлив да наблюдава тази страхотна психологическа игра отново от първия ред и няма търпение да разбере кои ще бъдат новите предатели.