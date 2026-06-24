Галина Димитрова, която стана известна в публичното пространство преди повече от десетилетие като сочената за официална половинка на попфолк изпълнителя Азис, обяви в социалните мрежи, че очаква първото си дете. Бъдещата майка сподели кадър с видимо наедряло коремче, на който се вижда и мистериозен мъж, в затворена страница от скандалното си минало.

Миналото под светлините на прожекторите и връзката с Азис

Името на Галина Димитрова нашумя изключително силно по времето, когато тя и Азис бяха неразделни, редовно провокираха медиите с публичните си появи и не криеха изключително близките си отношения. Сериозен отзвук в публичното пространство тогава предизвикаха пикантни снимки от хотелска стая, на които двамата бяха заснети в интимна обстановка. По онова време попфолк изпълнителят открито определяше русокосата амбиция като една от най-сексапилните жени, които познава, допълвайки, че човек трябва да е сляп, за да не забележи хубостта ѝ. Впоследствие пътищата им се разделиха, а певецът категорично затвърди пред медиите, че личният му интерес остава насочен изцяло към мъжкия пол.

От титлите за красота до уюта на затворения живот

Днес 34-годишната носителка на титлата "Мис Стара Загора 2010“ е коренно променена и е избрала да живее далеч от суетата и постоянните клюки на светския елит. Тя постепенно се оттегли от публичното пространство, за да заложи на спокойствието и личното си щастие. С навлизането в новия етап от живота ѝ изглежда, че скандалното минало е окончателно затворено, а блондинката е изцяло концентрирана върху предстоящото майчинство.