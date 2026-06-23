Ненчо Балабанов продължава да се възстановява след здравословните проблеми, които го вкараха в болница през последните дни. Добрата новина идва от съпругата му Катрин, която сподели актуална информация за състоянието му.

Катрин публикува обща снимка от стаята му, на която двамата се усмихват, и увери последователите си, че състоянието на актьора се подобрява.

"Всеки ден е по-добре! Благодарим ви за подкрепата!“, написа тя.

Преди дни самият Ненчо Балабанов съобщи, че е диагностициран с пневмония след серия изследвания. Тогава той обясни, че причината за неразположението вече е установена и е започнато лечение под лекарско наблюдение.

"Едва днес разбрахме на 100 процента кой е врагът и къде се намира. В белия дроб е, пневмония“, написа актьорът от болничното легло.

По думите му състоянието му се е подобрявало постепенно още преди последната публикация. Новата снимка от съпругата му потвърждава положителната тенденция.

През последните дни Балабанов получи множество пожелания за бързо оздравяване от приятели, колеги и фенове, а семейството му благодари за подкрепата.