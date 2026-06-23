Холивудската актриса Ан Хатауей обяви официално, че е бременна за трети път, като сподели кратко видео в личния си профил в социалната мрежа Instagram. Носителката на "Оскар“ показа наедрялото си коремче и предизвика вълна от позитивни реакции сред феновете и колегите си по целия свят.

Емоционалното съобщение в социалните мрежи

В публикуваните кадри холивудската знаменитост се появява в ефирна бяла визия, а видеото е озвучено с песента "Baby, I'm Yours“. Под кадрите Хатауей добавя краткия, но символичен текст: "x Baby, I'm yours x“. Публикацията бързо събра стотици хиляди харесвания и десетки хиляди коментари от почитатели и колеги от филмовата индустрия, информира Plovdiv24.bg.

Трудният път към майчинството

През годините Хатауей неведнъж е говорила открито за предизвикателствата по пътя към майчинството, включително за сериозни трудности със зачеването и преживян спонтанен аборт през 2015 г. По думите ѝ, цитирани от Page Six, тези преживявания са я направили по-силна и изцяло са променили начина, по който възприема семейството и живота си. Актрисата и съпругът ѝ Адам Шулман вече имат двама сина – Джонатан, роден през 2016 г., и Джак, роден през 2019 г. В свои интервюта тя споделя, че майчинството напълно е променило нейния начин на живот и ѝ е донесло по-голяма яснота и емоционална стабилност.

Натоварен професионален график

Новината за третата бременност идва в изключително натоварен професионален период за звездата. През настоящата 2026 г. тя е ангажирана в няколко големи филмови продукции, сред които дългоочакваното продължение на филма "Дяволът носи Прада“, научнофантастичният проект "Одисея“, както и лентите "Mother Mary“, "The End of Oak Street“ и "Verity“. Участието в тези мащабни проекти я превръща в едно от най-активните и търсени имена в Холивуд в момента.

Стабилното семейство зад кулисите

Ан Хатауей и съпругът ѝ Адам Шулман са заедно от повече от десетилетие и традиционно пазят личния си живот далеч от публичното пространство. Двамата се запознават през 2008 г., а през 2012 г. сключват брак на малка церемония в Калифорния. Оттогава те изграждат стабилна връзка, основана на взаимна подкрепа и баланс между кариера и семейство, като актрисата често подчертава, че децата и съпругът ѝ остават нейният най-важен приоритет.