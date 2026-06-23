Популярната актриса и певица Милица Гладнишка изненада приятно своите почитатели с видима промяна във външния вид и впечатляващо отслабване. Звездата постига тази трансформация не чрез драстични диети или модерни медикаменти, а чрез изцяло нов и здравословен начин на живот, информира Plovdiv24.bg.

Индивидуална фитнес програма

Вместо да търси бързи и временни решения, Милица Гладнишка избира да се довери на фитнес треньор. Специалистът е изготвил индивидуална програма, която е изцяло съобразена с изключително динамичното ежедневие на актрисата. Тя следва стриктно този режим от месец и половина, като по нейни думи треньорът я е "издърпал и потопил в спортния живот". Благодарение на тези усилия певицата вече е смъкнала 4 килограма, като промяната се дължи на движение, дисциплина и изграждане на нови навици, а не на глад и лишения.

Предизвикателствата в актьорската професия

Във видео, което публикува в социалните мрежи, Милица откровено признава, че понякога нарушава графика, въпреки че той изобщо не е тежък. Като основно затруднение в ежедневието си тя посочва нередовното хранене, което е специфичен проблем за нейната професия. Изпълнителите и артистите не могат да се хранят непосредствено преди представление, но Гладнишка е категорична, че няма невъзможни неща и това препятствие също може да бъде успешно овладяно.

Ефектът от редовните тренировки

Актрисата споделя, че се чувства изключително добре от своите 40-минутни тренировки, които съчетават както по-леки упражнения, така и по-интензивни натоварвания в няколко серии. Нейните почитатели вече забелязват положителната промяна не само във фигурата, но и в цялостното ѝ излъчване, като традиционната ѝ усмивка днес е допълнена от видимо повече енергия и увереност.