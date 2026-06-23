bTV обяви официалния старт на кастинга за напълно новия формат на романтичното риалити "Ергенът: Марс и Венера“, в който за първи път един мъж и една жена паралелно ще търсят голямата любов. Записването за участие вече е достъпно и е отворено както за дами, така и за господа, готови за вълнуващи срещи и съдбоносни избори.

Нова концепция за романтичното риалити

След пет сезона, изпълнени с романтични срещи, емоционални решения и неочаквани обрати, телевизионният формат се завръща с изцяло нова глава в своята история. В предстоящото издание проектът ще проследи две успоредни търсения на щастието. Един мъж и една жена ще поемат по своя индивидуален и самостоятелен път към откриването на сродна душа, преминавайки през поредица от силни емоции и вълнуващи моменти.

Паралелни приключения за мъже и жени

В новия формат Ергенът ще отвори вратите на своето имение за дами, които са решени да го впечатлят и да спечелят сърцето му. В същото време ще има и главна героиня, която ще посрещне господа, вярващи в истинските чувства и готови да се борят за нейното внимание. По този начин, в рамките на един и същ сезон, кандидатите ще се включат в две напълно различни романтични изживявания в зависимост от това дали искат да спечелят своя Ерген, или да завоюват сърцето на една специална жена.

Условия за участие в кастинга

Всички, които имат желание да дадат шанс на истинската любов, да последват емоциите си и да изживеят приключение, което има потенциала да промени живота им, могат да подадат своята заявка на btv.bg. Новият сезон обещава вълнуваща среща на Марс и Венера там, където пътищата им винаги се пресичат – в споделения стремеж към откриването на голямата любов.