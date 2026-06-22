Голяма изненада очаква феновете на най-екстремното риалити в България "Игри на волята". Новата водеща на предаването, лекоатлетката Ивет Лалова, издаде огромна новина за предстоящия сезон, която буквално ще взриви ефира.

Официално се подготвя дългоочакваният сезон "Игри на волята: All Stars", който ще събере на едно място най-силните, колоритни и запомнящи се участници, както и титаните от предходните години.

Исторически обрат в регламента

Голямата сензация този път е свързана с правилата. За първи път в историята на шоуто у нас участниците ще бъдат разделени на мъжe и жени. Това автоматично гарантира нещо, което феновете чакат от години.

За първи път в "Игри на волята" със сигурност ще има жена победител! сподели развълнувано Ивет Лалова

Историята на арената в България "Игри на волята" стартира в българския ефир през 2019 година и бързо се превърна в едно от най-гледаните и коментирани предавания.

До момента мъжката доминация на финалите беше абсолютна. Ето кои са златните шампиони през годините:

Сезон 1 (2019): Добрин Лазаров

Сезон 2 (2020): Милен Димитров

Сезон 3 (2021): Андрей Гридин

Сезон 4 (2022): Алекса Ерски

Сезон 5 (2023): Иван Рълев

Сезон 6 (2024): Мартин Кънев

Сезон 7 (2025): Мирослав Великов

Кой ще щурмува "All Stars"?

Въпреки че официалният списък все още се пази в пълна тайна, в публичното пространство вече се спрягат имената на най-големите любимци на публиката и най-подготвените атлети. Очаква се на арената отново да видим някои от бившите победители, които ще премерят сили с легендарни играчи, останали на крачка от победата, но доказали, че притежават воля от стомана.

С новата водеща Ивет Лалова и революционния формат с двойки, "Игри на волята All Stars" обещава да бъде най-зрещният и драматичен сезон досега.