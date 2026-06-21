Предстоящият осми сезон на хитовото риалити "Игри на волята" може да предложи на зрителите не само екстремни битки, но и истинска романтика. Новият водещ на формата – рапърът Павел Николов, обмисля да направи дългоочакваната си сватба директно на снимачната площадка, научиха източници от медийните среди.

Снимките започват съвсем скоро в района на Дуранкулак, а очакванията са красивата му годеница Кристина да пътува заедно с него към Дивия север.

Двойката разкри, че планира сватба на скалите на Тюленово – съвсем близо до мястото, където се снимат "Игрите". Но вече минаха две години от годежа, а сватбата все още не е имало. Още миналото лято Павел обясни, че ако зависи от него, ще се ожени веднага, но Криси държала на предварителната подготовка на всеки детайл от най-щастливия си ден, което пък изисква време. Именно затова вече толкова дълго двамата продължават да са сгодени, но не и женени. Говори се, че това най-сетне ще приключи през лятото. Докато Павел снима в "Игрите", Криси ще отметне и последните точки по организацията и двамата официално ще си кажат "Да!" на брега на морето. Този ден вероятно ще е към края на снимките на "Игрите", т.е. през август. Нищо чудно да има епизод, посветен на сключването на брака, както преди две години имаше епизод за годежа на влюбените.

Самият Павел е морско чедо – макар и роден във Враца, той е прекарал детството и юношеството си в Бургас, а преди да се прочуе с хип-хоп изпълнител, е курсант във Висшето военноморско училище във Варна. Така че съзнателният му живот е свързан с морето и за него е естествено да сключи брак на брега. Очаква се на сватбата на бъде поканен целият екип на риалитито, а след приключването на снимките влюбените да отпътуват на сватбено пътешествие, както повеляват традициите.

Двойката сподели с феновете си, че планира да тръгне към Дуранкулак с нов автомобил. В момента бъдещите младоженци оглеждат оферти. Държат колата им да е електрическа и да има мощна батерия, за да може да стигне до северното ни Черноморие само с едно зареждане, пишат от "Уикенд". Павел и половинката му обикалят автокъщи и тестват различни автомобили. Говори се, че се надяват да им направят сериозна отстъпка от цената срещу съответната реклама в социалните мрежи.

Бъдещите младоженци наскоро се нанесоха и в нов луксозен и обширен апартамент в София с гледка към Витоша. Водещият а "Игрите" тази година става на 38, а любимата му вече е на 36. Предвид възрастта им, вероятно кроят планове не само за сватба, но и за деца, които ще я последват.