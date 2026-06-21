Фолкзвездата Ивана направи неочаквано откровение, което изненада дори най-верните ѝ почитатели. Оказва се, че "Певицата на народа" има силно развито чувство за граждански дълг и не се колебае да търси полицията, когато стане свидетел на опасно шофиране.
Пред вестник "Телеграф" звездата сподели, че животът ѝ, който преминава основно по пътищата заради многобройните ѝ участия, я е направил изключително чувствителна към темата за войната на пътя.
Безкомпромисна към нарушителите
Изпълнителката е категорична, че никой не бива да затваря си очите пред безумията зад волана.
Певицата е толкова отговорна към пътуванията си, че преди всеки по-дълъг маршрут лично проверява актуалната обстановка и дори звъни в АПИ за информация.
Инцидентът, който променя навиците ѝ
Малцина знаят, че Ивана е опитен шофьор. Тя има книжка още от 18-годишна и дори притежава професионална категория "С". В зората на кариерата си е шофирала съвсем сама микробусите с техниката и музикантите си. Един критичен момент обаче променя всичко.
След тази случка бащата на певицата взима нещата в свои ръце и наема първия шофьор.
Предстои голямо завръщане
Поводът за откровенията на певицата е предстоящо мащабно събитие в професионалния ѝ път. На 17 октомври Ивана ще излезе на сцената на зала "Арена" за грандиозен съвместен концерт с "Ку-ку бенд".
Идеята за този музикален спектакъл се е зародила още преди пет години, но едва сега музикантите са усетили, че е настъпил правилният момент да я реализират пред родната публика.