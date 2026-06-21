Фолкзвездата Ивана направи неочаквано откровение, което изненада дори най-верните ѝ почитатели. Оказва се, че "Певицата на народа" има силно развито чувство за граждански дълг и не се колебае да търси полицията, когато стане свидетел на опасно шофиране.

Пред вестник "Телеграф" звездата сподели, че животът ѝ, който преминава основно по пътищата заради многобройните ѝ участия, я е направил изключително чувствителна към темата за войната на пътя.

Безкомпромисна към нарушителите

Изпълнителката е категорична, че никой не бива да затваря си очите пред безумията зад волана.

Като видя как ме подминават с 300 км/ч, снимам номера на автобуса или колата и много често звъня на 112. Като видя, че някой през нощта криви по пътя, сигнализирам, разказва Ивана.

Ако всеки го прави, ако ще и на мен да го правят, ще бъда благодарна. Няма значение колко закъсняваме, важното е да пристигнем живи и здрави, допълва певицата.

Певицата е толкова отговорна към пътуванията си, че преди всеки по-дълъг маршрут лично проверява актуалната обстановка и дори звъни в АПИ за информация.

Инцидентът, който променя навиците ѝ

Малцина знаят, че Ивана е опитен шофьор. Тя има книжка още от 18-годишна и дори притежава професионална категория "С". В зората на кариерата си е шофирала съвсем сама микробусите с техниката и музикантите си. Един критичен момент обаче променя всичко.

Прибирахме се през Прохода на Републиката (Хаинбоаз) и усетих, че очите ми се затварят, спомня си тя.

След тази случка бащата на певицата взима нещата в свои ръце и наема първия шофьор.

Предстои голямо завръщане

Поводът за откровенията на певицата е предстоящо мащабно събитие в професионалния ѝ път. На 17 октомври Ивана ще излезе на сцената на зала "Арена" за грандиозен съвместен концерт с "Ку-ку бенд".

Идеята за този музикален спектакъл се е зародила още преди пет години, но едва сега музикантите са усетили, че е настъпил правилният момент да я реализират пред родната публика.