Плеймейтката Жанет Осипова разтърси социалните мрежи с нова, изключително болезнена публикация само часове след като разкри, че е станала поредната жертва на домашно насилие в България. Моделът събра смелост и показа шокиращи кадри от последствията след преживяното, които моментално предизвикаха вълна от съпричастност, гняв и подкрепа, видя Plovdiv24.bg.

По лицето и тялото на Осипова ясно личат следите от физическия инцидент, което остави последователите ѝ в абсолютен шок.

Животът е сега, гласи посланието на моделката.

Към кадрите Жанет публикува емоционална изповед, в която признава колко близо е била до най-фаталния край – момент, способен да промени или прекъсне живота ѝ завинаги:

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Тази снимка можеше да не съществува. След всичко, което изгубих през последните месеци, след хората, които останаха само спомен, и след секундите, в които съдбата реши да ме пощади, разбрах нещо просто: Животът не е утре. Не е следващата седмица. Не е когато сме готови, когато сме спокойни или когато всичко се подреди. Животът е сега. И колкото по-близо си бил до това да го изгубиш, толкова по-силно започваш да обичаш всяка негова минута, споделя още Жанет.

Сериозен обществен отзвук

Публикацията бързо събра хиляди харесвания и стотици коментари. Много известни личности и обикновени хора я поздравиха за огромната смелост да излезе с лицето си и да говори открито по толкова болезнена за обществото тема.

Признанията на Жанет Осипова за преживяния ужас отново поставиха на преден план тежката тема за домашното насилие у нас и дълбоките следи, които то оставя не само физически, но и емоционално върху жертвите.