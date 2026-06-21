Плеймейтката Жанет Осипова разтърси социалните мрежи с нова, изключително болезнена публикация само часове след като разкри, че е станала поредната жертва на домашно насилие в България. Моделът събра смелост и показа шокиращи кадри от последствията след преживяното, които моментално предизвикаха вълна от съпричастност, гняв и подкрепа, видя Plovdiv24.bg.
По лицето и тялото на Осипова ясно личат следите от физическия инцидент, което остави последователите ѝ в абсолютен шок.
Към кадрите Жанет публикува емоционална изповед, в която признава колко близо е била до най-фаталния край – момент, способен да промени или прекъсне живота ѝ завинаги:
Сериозен обществен отзвук
Публикацията бързо събра хиляди харесвания и стотици коментари. Много известни личности и обикновени хора я поздравиха за огромната смелост да излезе с лицето си и да говори открито по толкова болезнена за обществото тема.
Признанията на Жанет Осипова за преживяния ужас отново поставиха на преден план тежката тема за домашното насилие у нас и дълбоките следи, които то оставя не само физически, но и емоционално върху жертвите.