Днешният 21 юни не е просто началото на астрономическото лято и най-дългият ден в годината. В този магичен момент Слънцето завършва своето пътуване през въздушния знак Близнаци и навлиза в дълбокия, воден рай на Рак, информира Plovdiv24.bg.

Това съвпада с едно от най-свещените астрономически и астрологични събития – лятното слънцестоене. Слънцето достига най-високата си точка в небето, което ни дава най-дългия ден и най-късата нощ, обяснява известният астролог Мария Романова.

Древните са наричали слънцестоенето време, в което "небето отваря вратата си". Енергиите днес са невероятно мощни, способни да пречистват, да укрепват съюзите и да привличат това, което душата отдавна търси. Тъй като Слънцето навлиза в Рак – знака на Луната, огнището и дълбоките чувства, фокусът през следващите седмици ще се измести към най-важното: хората, които обичаме, и мястото, което наричаме дом.

3 мощни ритуала за прочистване и привличане на любов

Възползвайте се от силната енергия на днешния ден и нощ, за да преобърнете съдбата си с тези лесни ритуали:

Ритуал с вода и лунна светлина (За любов)

Вечерта на 21 юни напълнете красива купа с чиста вода, добавете розови листенца и щипка морска сол. Поставете я на перваза на прозореца, за да се потопи първо в светлината на залязващото слънце, а след това и в тази на изгряващата луна. На сутринта на 22 юни измийте лицето си с тази вода, като си кажете наум: "Измивам старото, пускам нова любов". Изсипете останалата вода под живо дърво.

Ритуал на семейното огнище (За хармония)

Запалете три бели свещи у дома – те символизират миналото, настоящето и бъдещето на вашето семейство. Благодарете на предците си за живота, който имате, и поискайте благословията им за щастие в личния си живот. Ако имате стари семейни снимки, разгледайте ги и мислено изпратете топлина на хората на тях. Този ритуал укрепва силно връзките.

Ритуал за прочистване на дома (За ново начало)

Ракът е знакът на дома, затова днес е перфектният ден за основно разчистване. Отворете прозорците, проветрете добре, изхвърлете счупените предмети и всички напомняния за минали, токсични връзки. За финал се разходете из стаите със запалена връзка пелин или градински чай – оставете димът да отнесе всичко старо, за да направите място за новото щастие.

Кой ще преживее най-силно това слънцестоене?

Овен

Пригответе се, слънцестоенето ще активира вашия сектор на дома и дълбоките чувства. Може внезапно да почувствате силна нужда от мир и топла прегръдка. Необвързаните Овни могат да очакват страстна, неочаквана романтика! Тя ще започне като безгрижно приключение, но бързо ще се превърне в нещо сериозно. За семейно ориентираните Овни този период ще ви даде втори дъх. Може би искате да започнете да декорирате дома си, да се преместите или да планирате бременност, или може би ще се влюбите отново в любим човек. Дайте топлина на любимите си хора и ще я получите в замяна.

Рак

Скъпи Раци, този период е вашият най-звезден час и най-важната любовна глава на годината. Слънцето навлиза във вашия знак и вие ставате невероятно привлекателни. Необвързаните Раци могат да очакват среща, която може да се превърне в промяна в живота! Това може да се случи неочаквано, чрез стари приятели, роднини или по време на пътуване. Тези, които са във връзки, ще получат дългоочаквано потвърждение от партньора си за сериозните си намерения: предложение за брак, разговор за споделяне на дом или за раждане на дете. Този период е идеален за сватби, годежи и преместване. Най-важното е да споделяте чувствата си открито.

Везни

За вас Слънцестоенето ще бъде време, в което хармонията ще навлезе в живота ви. пишат от 7kefa.com Най-накрая ще разберете, че истинският успех се измерва с качеството на вашите взаимоотношения и състоянието на духа ви. За необвързаните Везни този период ще донесе среща с човек със сериозни намерения: край на "неясните взаимоотношения“ и тридневните мълчания. Този, който се появи сега, ще действа открито и зряло. Може би този човек ще бъде по-възрастен от вас, с висок статус, но също така изненадващо топъл и грижовен. Само не се опитвайте да угодите на всички наведнъж; понякога просто трябва да кажете какво искате и Вселената ще откликне.

Козирог

За вас Слънцестоенето ще бъде момент на самооткровеност. Слънцето ще освети това, което дълго време сте предпочитали да игнорирате: може би връзката ви се основава на навик, а не на любов – или, обратно, човекът, когото сте държали на една ръка разстояние заради работа, наистина е вашата сродна душа. Позволете си да чувствате, да бъдете уязвими и нежни. Звездите ви съветват да отделите повече време за дома си, родителите си и любимите си хора. И ако вътре в вас се назрява важно решение, този период ще ви даде мъдростта и силата да направите първата крачка.

За останалите зодии този ден също ще бъде надеждна подкрепа. Ще получите своя дял от обновлението, само че в по-деликатна и постепенна форма, без резки обрати. Лятото едва започва да разперва криле и всеки ще има достатъчно време да навлезе в нова глава от живота си със собствено темпо – нежно, с топлина и грижа за себе си.