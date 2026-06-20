Любов като на кино преживяват актьорите Спартак Тодоров и Йоанна-Изабелла Върбанова. Под светлините на Париж и с романтичния силует на Айфеловата кула зад гърба си, Спартак задава най-важния въпрос в живота си, а отговорът на любимата му е категорично "Да!“.

Талантливият артист сподели новината по характерния за себе си емоционален и поетичен начин: "Ние. Париж. Генезис. Мост. Да.“

Двамата влюбени са сред най-чаровните и артистични двойки у нас. Връзката помежду им е изградена върху много повече от романтика – общ свят, общ език и дълбоко разбиране за изкуството.

28-годишната Йоанна-Изабелла Върбанова от години гради стабилно име на театралната и филмовата сцена. Родена в София в артистично семейство, тя носи изкуството в кръвта си. Дъщеря е на оперния певец и журналист Иван Върбанов. Завършва класически балет в Националното училище за танцово изкуство, а по-късно и НАТФИЗ. Освен актриса, тя е и певица, владее каскадьорски умения и впечатлява с яркото си сценично присъствие. Публиката я познава от постановки като "Женитба“ и "Кашонът“, както и от екранните ѝ превъплъщения в сериалите "Скъпи наследници“ и "С река на сърцето“.

До лъчезарната млада дама стои мъж с героично име и не по-малко впечатляваща житейска история. Спартак Тодоров е кръстен на легендарния тракийски гладиатор. Неслучайно родителите му избират това име – още преди да се срещнат, и двамата били запленени от образа на Спартак, символ на сила, свобода и непобедим дух.

Още като дете любимият на Йоанна-Изабелла знае, че сцената е неговото място. Запалва се по актьорството едва на две-три години след филмите на Джим Кери. Първоначално мечтае за комедийни роли, но с времето животът отвежда дългокосия красавец към много по-дълбоки драматични превъплъщения.

Спартак набира популярност с участието си в криминалния сериал "Алфа“ през 2024 година, където разкрива мрачна, психологически наситена и изключително въздействаща страна на таланта си. След този проект актьорът преминава през сериозни колебания дали изобщо да продължи с професията. Има период, в който не иска да излиза на сцена и се съмнява в посоката си.

Именно от тази вътрешна битка се ражда най-личният му проект – моноспектакълът "Спартак“, който се превръща в творчески катарзис и ново начало. През цялото това време до него неизменно е Йоанна-Изабелла – неговата любов, опора и вдъхновение.