Истински фурор и невиждана еуфория белязаха старта на първото издание на дългоочаквания Aura Festival в столицата. Хиляди фенове от цяла България се стекоха пред огромната основна сцена, за да чуят на живо едни от най-актуалните световни диджеи в момента - Alok, Mahmut Orhan и Topic.

Ексклузивна премиера от Alok

Първата мегазвезда качила се на сцената бе бразилецът Alok. Той буквално нажежи обстановката с поредица от експлозивни тракове, които не оставиха нито един меломан безучастен. Голямата изненада за българската публика дойде, когато диджеят изпълни напълно ново, неиздавано досега парче, избирайки именно родната сцена за неговата премиера.

Сарми и "Чичовите коне“ от Махмуд Орхан

Веднага след него зад пулта застана международният любимец от Турция – Махмуд Орхан.Той направи изключителен жест към българските фенове, като започна сета си с ремикс на народната песен “Чичовите коне". Последва двучасово, леко мистично и хипнотизиращо шоу.

Орхан не пропусна да взриви тълпата с хита си Saskin, а за капак реши да почерпи най-близката до сцената публика с традиционни лозови сарми. Феновете дълго отказваха да го пуснат да слезе, след като два часа неуморно танцуваха под ритъма на неговата музика.

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Купон до зори въпреки хладното време

Еуфорията продължи с пълна сила и по време на сета на немския хитмейкър Topic.Неговите свежи и енергични тракове поддържаха градуса на настроението висок чак до ранните часове на деня. Хладното време и температурите от около 15 градуса изобщо не уплашиха вярната аудитория, която прекара часове наред под открито небе.

Какво предстои?

Празникът на електронната музика не спира дотук. Купонът продължава с пълна сила, а голямото име на вечерта е белгийското супердуо Dimitri Vegas.

Утре Фестивалът ще бъде закрит от абсолютния любимец на родната публика – легендарният Armin van Buuren.