Поп фолк певицата Лидия прекратява всички свои клубни и сценични изяви до края на текущия месец, след като здравословното ѝ състояние се е влошило неочаквано. Изпълнителката сподели новината лично в социалните мрежи, като обясни, че за първи път в кариерата си е принудена да предприеме подобна стъпка информира Plovdiv24.bg.

Новината за временното слизане от сцената дойде чрез официално послание, в което Лидия призна, че до момента никога не е спирала да работи. Тя сподели пред последователите си, че музиката и срещите с публиката означават изключително много за нея, но дълго време е пренебрегвала личните си граници и не е знаела как да спре навреме, преди да си навреди.

Певицата разкри, че е започнала физически да усеща последиците от преумората върху организма си. Тя допълни, че никога не е била човек, който се отказва, но в тази ситуация се налага да признае, че тялото ѝ има спешна нужда да бъде чуто и разбрано, което налага и пълното отменяне на ангажиментите ѝ за следващите седмици.