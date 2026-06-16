Световната музикална история ще оживее на българска сцена с три специални концерта на легендарната американска група, която изцяло промени представата за рок музиката. Основана през 1967 година в Чикаго, формацията бързо печели световно признание благодарение на своята характерна мощна духова секция и смелото, новаторско смесване на рок, джаз и поп елементи. Този уникален стил превръща музикантите в една от най-продаваните и влиятелни групи на всички времена. Сега българската публика ще има изключителната възможност да чуе на живо вечните златни класики, сред които се нареждат емблематичните композиции "25 or 6 to 4“, "Saturday in the Park“, "If You Leave Me Now“ и "Hard to Say I’m Sorry“.

Мащабното българско турне през ноември 2026 година обещава да се превърне в едно от най-големите музикални събития на годината, като предложи различно и вълнуващо усещане във всеки един от градовете домакини. Емоционалното начало на обиколката ще бъде дадено в морската столица Варна на 22 ноември, където Дворецът на културата и спорта ще посрещне почитателите за едно незабравимо откриване под знака на голямата музика.

Още на следващия ден, 23 ноември, емоцията се пренася в сърцето на София, където Зала 3 на НДК ще предложи коренно различна, интимна атмосфера и възможност за по-близък контакт с легендите на сцената.

Големият и мощен финал на това паметно гостуване ще бъде поставен на 24 ноември в Пловдив, където многофункционалната зала Колодрума ще осигури перфектен мащабен звук и грандиозно шоу в града на тепетата. Всеки почитател на истинския рок може да избере своето място и да се подготви за едно наистина неповторимо изживяване.