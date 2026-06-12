"Temple of Eos“ е името на официалния химн на тазгодишното издание на зрелищния фестивал AURA, който ще се проведе между 19 и 21 юни в Sofia Airport Park.
Парчето е издадено от лейбъла на световноизвестния диджей Dimitri Vegas, който е и един от хедлайнърите на събитието. Химнът е резултат от колаборация между енергичната изпълнителка MATTN, както и талантливите UUFO и BOBE, които също ще бъдат част от фестивалното изживяване на AURA Festival.
"Temple of Eos“ е достъпно във всички стрийминг платформи, а премиерата на официалното видео ще се състои на 13 юни точно в полунощ в YouTube канала на AURA Festival.
Парчето съчетава зареждащата енергия на голямата фестивална публика със съвременни техно бийтове. Вдъхновен от експлозивната атмосфера на фестивала, химнът носи силен електронен заряд и пренася слушателя в загадъчно оркестрално измерение, което постепенно се разгръща в динамично клубно звучене.
Тази международна колаборация между белгийската артистка MATTN, украинския продуцент UUFO и българския диджей BOBE отразява напълно духа на фестивала и неговото глобално музикално влияние.
През 2026 г. AURA Festival: Temple of Eos ще продължи да следва своята философия "Един фестивал, много измерения“. Дневните активности, арт инсталациите и нощните ритуали ще потопят посетителите във фестивалната атмосфера.
Фестивалът ще разшири своето пространство с две нови сцени – TOWER Stage, посветена на ъндърграунд звученето, и MOON Stage, предлагаща по-интимно музикално изживяване. На Main Stage ще се състои основният музикален ритуал с участия на световноизвестни изпълнители като Dimitri Vegas, ALOK, Armin van Buuren, Mahmut Orhan и Yousuke Yukimatsu.
Билетите за AURA: Temple of Eos 2026 вече са в продажба в мрежата на Ticket Station и се предлагат в различни категории – еднодневни, тридневни, младежки и VIP пропуски. BACKSTAGE категорията осигурява достъп непосредствено до сцената и артистите, Fast Lane вход, отделни санитарни помещения, самостоятелен бар, фестивални сувенири и безплатен паркинг за целия период на събитието.
Актуална информация за събитието може да бъде следена на официалния сайт на фестивала, както и в социалните мрежи на Fest Team.
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