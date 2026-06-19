Годеницата на Димитър Рачков – бившата адреналинка от "Господари на ефира“ Виктория Кузманова, освен че развива успешен бизнес, вече снима и онлайн предаване в новия си луксозен салон за красота, за който според запознати популярният актьор е инвестирал сериозни средства, за да го направи по последен писък.

Виктория, която освен собственик е и практикуваща маникюристка, кани различни гостенки, докато работи по ноктите им, и записва разговорите си с тях. Дискусиите обхващат различни теми – за любовта, отношенията между мъжете и жените, парите и значението им за семейния живот. Последният епизод на предаването предизвика лавина от коментари в интернет.

Гостенката на Кузманова защити тезата, че мъжът е длъжен да осигурява финансов комфорт на жената, да я глези със скъпи подаръци и луксозни пътувания, за да й отваря чакрите и тя да го обича повече. Според думите й така може да бъде спечелено сърцето на една жена, на което Вики не се противопостави. Според потребители на социалните мрежи, за да кани такава гостенка, явно бъдещата г-жа Рачкова споделя виждането й.

В мрежата обсъждат, че животът на Кузманова коренно се е променил след появата на комика. Отдавна се говори, че Рачков не пести средства, когато става въпрос за любимата му жена. Екзотични ваканции, дизайнерски аксесоари, скъпи изненади и модерен салон за красота са само част от подаръците, с които комикът глези любимата си. Двойката се сгоди в началото на годината, а пръстенът според запознати е струвал над 20 000 евро. Мнозина приеха жеста като поредното доказателство, че Рачков, който преживя няколко неуспешни връзки, е готов да изпълнява всяко желание на бъдещата си съпруга.

Според близки до влюбените подготовката за сватбата вече е в ход и мащабите на събитието щели надминат всичко виждано досега сред родния елит. Говори се за бюджет, който ще постави нов стандарт сред ВИП венчавките у нас. Бъдещите младоженци нямало да правят компромиси с нито един детайл. Изборът на място, декорация, музикална програма и списък с гости се обсъждали от месеци. Очаква се на тържеството да присъстват популярни лица от шоубизнеса, а сватбата щяла да струва колосална сума. Но Вики държала за събитието да се говори години наред.

Особено внимание било отделено на булчинската й рокля. Моделът вече бил избран и щял да бъде изработен специално за нея по индивидуален проект. Цената се пази в тайна, но според слуховете става въпрос за сума, която може да се сравни със стойността на автомобил. Рачков от години е сред най-добре платените лица в българския шоубизнес, затова никой не се съмнявал, че ще успее да вдигне сватба, която да отговори на всички изисквания на бъдещата булка, пише "Ретро“.

Кузманова вече има един брак зад гърба си с Явор Зейн, с когото участваха в риалити формата "Един за друг“. Двамата имат дъщеря Кари.