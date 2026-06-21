Натали Стойчева окончателно затвори страницата "Орлин" месеци след емоционалния финал на "Ергенът" и официално показа, че в живота ѝ има нова любов. Красавицата от романтичното риалити шоу, която спечели симпатиите на зрителите със своята искреност, за първи път сподели кадри с мъжа до себе си, информира Plovdiv24.bg.

Снимките се появиха в социалните мрежи и моментално взривиха пространството, привличайки десетки коментари от изненадани последователи.

Кой е мистериозният мъж?

На споделените кадри Натали и нейният нов избраник позират в гореща прегръдка край морския бряг. Широките усмивки и очевидната близост помежду им ясно подсказват, че между двамата прехвърчат силни искри и става въпрос за нещо много повече от обикновено приятелство.

Макар брюнетката все още умишлено да не разкрива самоличността и името на новия си партньор, тя очевидно е решила да спре да крие щастието си от светлината на прожекторите.

Натали и Орлин

Изненадващият край на приказката с Орлин

Любовният живот на Натали се превърна в една от най-коментираните теми в страната още по време на участието ѝ в "Ергенът". След поредица от драматични обрати на екрана, тя избра Орлин, като двамата решиха да продължат връзката си и извън телевизионния формат. Всичко изглеждаше сериозно и двойката неведнъж намекваше за общо бъдеще и сватба далеч от камерите.

През март обаче дойде шокиращата новина за тяхната раздяла. Натали и Орлин обявиха решението си с общо послание в мрежата:

Чувствата и уважението между нас остават, но житейските ни пътища вече вървят в различни посоки, сподели тогава Натали.

Няколко месеца по-късно изглежда, че Натали отново е намерила истинска причина да се усмихва. Феновете ѝ побързаха да я поздравят за новото начало, а едно е напълно сигурно – сърцето на чаровната ергенка вече не е свободно.