Любовната приказка между Маги Томова и Калоян Кънчев от "Ергенът" приключи безславно. Едва сега обаче наяве излизат скандалните детайли около разлъката им, които обясняват защо краят на тази връзка е толкова горчив за русокосата красавица. Истинската причина за разрива не се крие просто в битови търкания или възрастова разлика, а в класически любовен триъгълник.

Предателството зад гърба на Маги

Оказва се, че 28-годишният Калоян не просто е поискал почивка от отношенията им, а дълго време е играл двойна игра. Според наши източници, риалити героят е поддържал паралелна връзка с 23-годишната моделка Поли, докато все още е делял общо бъдеще с Маги.

Най-жестокият удар за Томова обаче се оказал начинът, по който е разбрала за съперницата си. Калоян така и не събрал смелост Горчивата истина от трети лица: Маги е научила, че е заменена с по-млада хубавица, от общи познати, които са били наясно със забежките на партньора ѝ. За жена като Маги, която дълбоко вярваше в тази връзка и я защитаваше от обществените предразсъдъци, да разбере за измяната от случайни хора, се е оказало същински шок, пишат от HotArena.

Категоричен край

За блондинката тази развръзка е била изключително тежък емоционален удар. Измамена и наранена, Маги е избрала категорично да се изолира от ситуацията и отказва да коментира публично предателството на бившия си.

Действията ѝ обаче говорят сами по себе си. Като ясен знак, че мостовете са окончателно изгорени, тя предприе крайни мерки като всички романтични кадри, общи снимки и видеа с Калоян бяха изтрити от профилите ѝ в социалните мрежи само за часове. Към днешна дата всякакъв контакт между двамата е прекъснат.

Докато Калоян продължава напред, очевидно очарован от непринудеността на младата Поли, Маги Томова категорично затвори тази болезнена страница. Остава да видим дали риалити звездата скоро ще бъде готова отново да допусне любовта в живота си след това разочарование.