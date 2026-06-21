Неочакван житейски и професионален завой прави Теди Гууд – внучката на легендарния български актьор Тодор Колев. Само дни след като ще вземе участие в нестандартно провокативно шоу в столицата, тя стяга куфарите, за да се установи окончателно в Англия.
Ретро попфолк, драг и бурлеска
Преди да отлети за Острова, Теди е подготвила изненада за феновете на алтернативното изкуство. На 26 юни "Boom Cabaret Sofia" ще се превърне в сцена на необичаен спектакъл, в който златните попфолк хитове от 90-те години ще оживеят по съвсем нов начин. Публиката ще чуе култови парчета като "Луда по тебе" на Камелия и "Сто патрона" на Ивана. Песните ще бъдат представени чрез нестандартен микс от театър, бурлеска и комедия. В спектакъла ще се включат и популярните драг артисти Малина Янк и Африка Бенедикшън със своите пародии и скечове.
Мотивите за емиграция
Въпреки активния си творчески живот у нас, Теди Гууд е взела категоричното решение да се премести във Великобритания заедно със семейството си още следващия месец, пишат от "Телеграф".
Теди споделя разочарованието си от родната система, подчертавайки, че дори в центъра на София намирането на място за записване на дете е огромно предизвикателство. Тя смята, че възможностите за развитие в нейната сфера у нас са вече изчерпани.
Връзката с България остава
Въпреки преместването, внучката на Тодор Колев няма намерение да скъса напълно връзката си с родината. Тя е категорична, че ще се връща всеки месец за участия и представления в собственото си кабаре.