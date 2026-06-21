Неочакван житейски и професионален завой прави Теди Гууд – внучката на легендарния български актьор Тодор Колев. Само дни след като ще вземе участие в нестандартно провокативно шоу в столицата, тя стяга куфарите, за да се установи окончателно в Англия.

Ретро попфолк, драг и бурлеска

Преди да отлети за Острова, Теди е подготвила изненада за феновете на алтернативното изкуство. На 26 юни "Boom Cabaret Sofia" ще се превърне в сцена на необичаен спектакъл, в който златните попфолк хитове от 90-те години ще оживеят по съвсем нов начин. Публиката ще чуе култови парчета като "Луда по тебе" на Камелия и "Сто патрона" на Ивана. Песните ще бъдат представени чрез нестандартен микс от театър, бурлеска и комедия. В спектакъла ще се включат и популярните драг артисти Малина Янк и Африка Бенедикшън със своите пародии и скечове.

Мотивите за емиграция

Въпреки активния си творчески живот у нас, Теди Гууд е взела категоричното решение да се премести във Великобритания заедно със семейството си още следващия месец, пишат от "Телеграф".

Чалгата ме изгони от страната два пъти, шегува се Теди, но веднага след това посочва напълно сериозните причини за заминаването си.

Теди споделя разочарованието си от родната система, подчертавайки, че дори в центъра на София намирането на място за записване на дете е огромно предизвикателство. Тя смята, че възможностите за развитие в нейната сфера у нас са вече изчерпани.

Връзката с България остава

Въпреки преместването, внучката на Тодор Колев няма намерение да скъса напълно връзката си с родината. Тя е категорична, че ще се връща всеки месец за участия и представления в собственото си кабаре.