При летни температури от 30 градуса и по-високи, инстинктивната реакция на повечето хора е да посегнат към чаша ледена вода или ледено студена напитка. Но веднага след това често се появява и един стар въпрос, предаван от поколение на поколение – вредна ли е ледената вода в жегата за стомаха и за организма като цяло?

Разглеждаме какво показват научните данни, откъде идват страховете и какво всъщност е важно, когато става дума за хидратацията през лятото.

Откъде идва представата, че студената вода вреди?

Притесненията около ледените напитки имат дълбоки корени в традиционната аюрведична медицина. Според нейните принципи:

Забавено храносмилане: Смята се, че студената вода може да наруши вътрешния баланс на тялото и да затрудни храносмилателния процес.

Разход на енергия: Тъй като тялото поддържа постоянна вътрешна температура от около 37°C, се смята, че то трябва да изразходва допълнителна енергия, за да компенсира приема на студена течност.

В аюрведичната традиция съществува вярването, че студената вода "потушава вътрешния огън", който движи телесните процеси, докато топлата вода е тази, която улеснява храносмилането.

Какво казва съвременната наука?

Важно е да се отбележи, че горните представи произхождат от традиционните вярвания, а не от съвременната доказателствена медицина, информира сайтът svetatnazdraveto.bg.

Научните данни до момента не подкрепят твърдението, че студената вода вреди на храносмилането при здрави хора. Фактите сочат точно обратното. Достатъчният прием на течности, независимо дали са ледени или със стайна температура, е от жизнено значение в жегите. Добрата хидратация помага на тялото да се справя ефективно с токсините и да поддържа нормална чревна функция през лятото.

Ползи от студената вода: Особено при физическа активност в жегата

Доколкото има притеснения за рисковете, изследванията сочат и редица потенциални предимства на по-хладната вода, особено при висока температура и физическо натоварване:

Изследване с участието на физически активни мъже установява, че приемът на студена вода по време на тренировка значително намалява покачването на телесната температура в сравнение с вода със стайна температура.

Друго проучване, проведено в тропически климат с тренирани спортисти, отчита, че напитка с лед подобрява представянето в сравнение с вода с неутрална температура, а комбинацията с лек ментолов аромат дава най-добри резултати.

По-нова публикация от 2022 г. посочва, че дори малки количества студена и газирана вода могат да предизвикат временно повишаване на кръвното налягане, което изследователите свързват с потенциална роля при определени случаи на ниско кръвно налягане.

Има ли "идеална" температура

Според проучване от 2013 г., оптималната температура на водата за рехидратация след физическо усилие е около 16°C, тоест температурата на хладка чешмяна вода.

В изследването участниците, пили вода с тази температура, са консумирали доброволно повече течност и са се потили по-малко в сравнение с други температурни варианти.

От друга страна, по-старо изследване с таекуондо спортисти не открива съществена разлика в нивата на хидратация при пиене на много студена вода (около 5°C) спрямо други температури, тоест по-важен фактор изглежда е общото количество приета течност, а не толкова конкретната ѝ температура.