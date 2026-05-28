Маги Томова и Калоян, които бяха смятани за една от най-стабилните двойки, произлезли от различните сезони на романтичното риалити "Ергенът“, се разпаднаха след малко повече от половин година сериозна връзка. Инициатор на раздялата, случила се преди няколко месеца, е Калоян, който е заменил партньорката си с по-млада красавица.

Причините за разрива и новата любов на Калоян

Въпреки първоначалните твърдения на Маги и Калоян, че 11-годишната разлика в полза на близо 40-годишната Томова не представлява проблем, несходствата в интересите и разбиранията им за живота в крайна сметка са оказали своето влияние. Запознати разкриват, че Маги е започнала силно да се изнервя и дразни от определени черти в характера на 28-годишния Калоян, сред които неговата инертност, липса на емоция и изразяване на мнение. Младежът проявявал търпение до момента, в който срещнал 23-годишната моделка Поли, която бързо спечелила вниманието му със своя лек характер и младост.

Реакцията на Маги Томова и предистория на отношенията

Финалистката от "Ергенът 3“ е преживяла раздялата изключително тежко. В опит да продължи напред и да остави миналото зад гърба си, Маги е изтрила абсолютно всички общи снимки и видеоклипове с доскорошния си любим в социалните мрежи.

Историята на тяхната любов започна миналата есен, по време на участието на Калоян в проекта "Ергенът: Любов в рая“, където той първоначално беше сформирал двойка с Габи Бланко. По време на снимките обаче се наложи той да напусне временно предаването за няколко дни, за да присъства на сватбата на своя брат, пише Intrigi.bg. Именно на това семейно тържество Калоян се запознава с Маги Томова, което поставя началото на тяхната бързо задълбочила се, но вече приключила романтична връзка.