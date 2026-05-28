Върховният съд на Италия отхвърли иска на туристка, на която е било отказано да получи чешмяна вода в ресторанта на петзвезден хотел в Доломитите по време на зимната ѝ ваканция. Магистратите се произнесоха окончателно, че в страната няма действащо законодателство, което да задължава хотелиерите и ресторантьорите да сервират вода от чешмата на своите клиенти, съобщава The Guardian.

Началото на спора в Корвара ин Бадия

Случаят датира от края на 2019 година, когато туристката прекарва една седмица в петзвезден хотел по време на коледните и новогодишните празници. Жената е отседнала на база полупансион, който включва вечеря, но изключва консумацията на напитки. По време на престоя си в заведението тя неколкократно настоява да ѝ бъде сервирана вода от чешмата към храната, като дори предлага да заплати за нея. Персоналът на хотела обаче категорично отказва и вместо това всяка вечер на масата ѝ е оставяна бутилка минерална вода от 0,75 литра, за която е таксувана по 7 евро. Поради системния отказ да получи исканата напитка и принудата да купува бутилирана вода, туристката решава да потърси правата си по съдебен ред.

Мотивите на туристката за съдебното дело

Пред магистратите жената защитава тезата, че достъпът до вода е природен ресурс и универсално човешно право, а осигуряването на минимално количество трябва да бъде гарантирано на всеки за покриване на основните му нужди. Според нейните виждания чешмяната вода трябва да бъде част от стандартното обслужване в туристическия сектор, наравно с предоставянето на легло с чаршафи, отоплена стая или сапун в банята. В исковата си молба тя настоява да получи обезщетение в размер на 2700 евро за претърпени финансови щети и причинен емоционален стрес по време на почивката.

Окончателното решение на Върховния съд

Първоинстанционният и второинстанционният съд в Италия последователно отхвърлят претенциите на туристката, след което Върховният касационен съд потвърждава техните решения. В мотивите си висшите магистрати посочват липсата на каквато и да е правна норма в италианското законодателство, която да вменява задължение на хотелите или ресторантите да предлагат безплатна вода от водопроводната мрежа.