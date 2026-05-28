Приготвянето на пухкав кекс с цели пресни череши се явява перфектен избор за наближаващата Черешова задушница, тъй като сладкишът е бърз, изключително ароматен и изцяло съобразен със сезона. Традицията изисква на този ден да се подготвят подавки, като парчетата от готовия десерт могат да се раздадат директно от чиния или предварително увити в салфетки с думите "Бог да прости“.

Спазването на точните пропорции гарантира постигането на перфектен вкус и пухкава текстура.

Необходими продукти за черешовия сладкиш

За забъркването на тестото са нужни 1 и 1/2 чаена чаша брашно, 1/2 чаена чаша захар, 1 пакетче бакпулвер, 1/2 чаена лъжичка сода, щипка сол и 1 прахче ванилия. Течните компоненти изискват 1/2 чаена чаша олио, 3/4 чаена чаша прясно изцеден портокалов сок и 1 супена лъжица ябълков оцет. Към тях се добавят между 250 и 300 грама пресни череши и още 1 супена лъжица брашно, предвидена за овалване на плодовете.

Подготовка на формата и сухите съставки

Първата стъпка от кулинарния процес изисква включването на фурната, за да успее да загрее равномерно до температура от 180°C. След това формата за кекс се намаслява леко с малко олио и се поръсва с фин, тънък слой брашно, като алтернативно може да се застеле и с обикновена хартия за печене. В дълбока и голяма купа се пресява брашното заедно с бакпулвера, содата бикарбонат и щипката сол, след което към тях се прибавят захарта и ванилията, като всичко се разбърква много добре с лъжица.

Смесване на течната основа

В отделен самостоятелен съд се комбинират олиото, изцеденият портокалов сок и ябълковият оцет, който при липса може да се замени и с пресен лимонов сок. Компонентите се разбъркват енергично с помощта на вилица за няколко секунди, при което сместа започва леко да шупва. Накрая получените течни съставки се изсипват наведнъж при сухата брашнена смес в голямата купа за финално съединяване.