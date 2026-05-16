Домашната лимонада от бял бъз, позната още като "бъзонада“, е лесна за приготвяне и изключително полезна напитка, която съчетава аромата на билката със свежестта на цитрусите и меда. За получаването на максимално качествен продукт е важно цветовете да бъдат набрани от екологично чист район.

Конкретните стъпки за приготвяне

Технологията на приготвяне е съобразена с нуждите на съвременния здравословен начин на живот, информира Plovdiv24.bg. За стандартен 3-литров буркан са необходими около 6 големи съцветия от бял бъз, като специалистите препоръчват те да не се мият, за да се запази ценният цветен прашец.

Тайната е в съставките

В основата на буркана се поставят три супени лъжици мед и същото количество кафява захар, като подслаждането може да се коригира според личния вкус. Към тях се добавят два добре измити лимона и половин портокал, нарязани на парчета. След като се прибавят и цветовете от бъз, съдът се долива с изворна вода.

Сместа трябва да престои в хладилник точно 24 часа, за да се извлекат всички аромати и полезни съставки. През този период сокът се разбърква периодично, за да се подпомогне пълното разтваряне на меда и захарта. На следващия ден течността се прецежда и е готова за консумация.

Срок на годност

Готовата лимонада се сервира охладена с кубчета лед и резени пресни цитруси. Тя запазва своите вкусови и здравословни качества при съхранение в хладилник до 3-4 дни.