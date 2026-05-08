Бърза и лесна закуска от обикновени продукти, която ще ви изненада с невероятен вкус. Комбинацията от хляб, яйца, шунка и разтопени сирена се превръща в топло, засищащо и ароматно ястие, идеално за всяка сутрин.
Приготвя се за минути, а резултатът е толкова вкусен, че ще искате да я правите отново и отново.
Необходими продукти:
6 филийки хляб
50 грама краве масло, на стайна температура
6 парчета тънко нарязан кашкавал
6 парчета тънко нарязана шунка
2-3 яйца
50 милилитра прясно мляко
100 грама моцарела
сол на вкус
черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Приготви яйчената смес като в купа разбиете яйцата. Добавете прясното мляко, щипка сол и черен пипер. Разбъркай добре.
Вземете филиите хляб и ги намажи леко с масло. Сглобете закуската като над 3 филии поставите по парче шунка, резен кашкавал и след това сложете втора филия хляб.
Потопете всеки сандвич в яйчена смес и подредете във форма за печене, покрита с хартия. Настържете моцарелата и я разпределете над всеки сандвич.
Поставете в предварително загрята до 180°C фурна и печете за 15–20 минути или до златиста коричка. Извадете и поднесете закуската топла.
Резултатът ще впечатли всички – златиста, ароматна и засищаща закуска.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!