Приготвянето на перфектните хрупкави картофи със златиста коричка изисква прецизна комбинация от подправки, галета и висока температура на печене. Ястието се отличава с наситен аромат на мащерка и равномерно разпределени вкусове, постигнати чрез предварително овкусяване.

Процесът започва с обелването и нарязването на един килограм картофи, които се заливат с 5-6 супени лъжици зехтин и се овкусяват със сол, щипка червен пипер и две щипки мащерка. Всичко се разбърква добре, след което се добавят 100 грама галета и се бърка отново до пълното ѝ разпределяне, пише Plovdiv24.bg.

Картофите се подреждат равномерно в тава, покрита с хартия за печене. Ако в съда от овкусяването е останал зехтин, той се излива върху тях, като по желание може да се добави още малко галета за допълнителна хрупкавост.

Печенето се извършва в предварително загрята фурна на максимална температура. Ястието е готово, когато картофите придобият златист загар и повърхността им се зачерви леко.