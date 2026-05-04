Най-често след работа, най-вече вечер, когато нямаме време, когато нямаме сили за нещо специално стигаме до големият въпрос: Какво да приготвя набързо?

На отговора на този въпрос има посветени цели кулинарни книги, а понякога решението е по-близо от очакваното. Рецептата за пилешки филенца с майонеза и кашкавал дава отговор на всеки, който търси лесна и сполучлива рецепта, която да се приготвя за нула време.

Пилешките филенца с майонеза и кашкавал са чудесна идея какво за вечеря, така и за бързо мезе за бира или вино, а същевременно са толкова вкусни, че опитали ги веднъж, със сигурност ще станат любима част от домашната ви кухня.

Първата стъпка от рецептата за пилешки филенца с майонеза и кашкавал е подготовката на продуктите. Добре е да ползвате охладено пилешко месо, ако обаче изберете замразено, то то трябва да се е размразило напълно преди да започнете да го обработвате. Измивате добре пилешкото месо и го осолявате, добавяте и черния пипер и го втривате с ръце.

В купа поставяте пилешките филенца, добавяте майонезата и горчицата и разбърквате много добре с ръце, така че месото да се овкуси. Нареждате филенцата в тава и ги печете в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 15-20 минути, докато придобият леко златист цвят.

Докато пилешките филенца се запичат настъргвате кашкавала и след като са се позапекли ги поръсвате с него. Запичате за още няколко минути, докато кашкавалът леко се запече с апетитна коричка. Рецептата за пилешки филенца с майонеза и кашкавал е изпълнена.

Когато става дума за бързо готвене, определено може да се разчита на пилешкото месо. Ако сте от последователите на здравословното хранене рецептата за ароматни пилешки филенца вероятно ще ви допадне, още повече, защото може да намерите различни приложения и комбинации за вкусните филенца.

Добър апетит!