Българската говежда пастърма беше класирана на престижното трето място в света в категорията за най-добри сушени говежди меса според актуалната подредба на кулинарния пътеводител TasteAtlas за април 2026 г. С висока оценка от 4.2, родният деликатес се утвърди като един от водещите месни специалитети на глобалната кулинарна карта.

Данните от класацията показват, че пастърмата ни успява да изпревари световноизвестни конкуренти като италианската bresaola и турската pastırma. Лидерската позиция в списъка заема босненското suho meso с оценка 4.4, следвано от испанския специалитет cecina de león.

Говеждата пастърма е продукт с богата история, чието производство в България се документира още от XIX век. Самото име произлиза от турската дума за пресовано и осолено месо, но българската рецепта е съхранила своята специфична идентичност през десетилетията. Въпреки навлизането на нови индустриални технологии, класическият метод на подготовка остава непроменен и до днес.

Технологията на производство залага на използването на изцяло прясно говеждо месо, което преминава през процеси на осоляване и контролирано сушене. В автентичната рецепта не се добавят подправки, за да се запази чистият вкус на месото. От решаващо значение е етапът на зреене при специфична температура и влажност, което позволява формирането на уникалния вкусов профил на деликатеса.

Специфичната плътна структура и сплескана форма на пастърмата се постигат чрез пресоване по време на сушенето. Крайният резултат е продукт с наситен вкус на зряло говеждо месо, който според традициите се поднася нарязан на тънки резени като студено предястие, пише bussinessnovinite.bg.