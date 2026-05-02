Препълненият фризер често създава измамно усещане за сигурност и спестяване, докато в действителност често е резултат от лошо планиране и води до ненужни разходи. Истината е, че замразяването не спира времето завинаги, а липсата на контрол върху натрупаните запаси превръща храната в "отложено изхвърляне“.

Промоциите и големите опаковки често подтикват потребителите да купуват повече, отколкото могат да консумират, а пакетите без етикети и дати бързо се превръщат в неизползваеми. Експертите съветват винаги да се отбелязва датата на замразяване, тъй като след няколко месеца продуктите променят външния си вид и разпознаването им става невъзможно.

Най-добро качество

сготвени ястия – до 2-3 месеца;

супи и бульони – до 2 месеца;

кайма – до 3-4 месеца;

сурова риба – до 2-3 месеца;

свинско месо – до 4-6 месеца;

пилешко месо – до 6 месеца.

Освен загубата на хранителни качества, препълненият фризер води и до по-високи сметки за енергия, тъй като уредът работи по-интензивно, за да охлади голямото количество съдържание. Когато към цената на тока се добави и стойността на изхвърлените продукти, икономическият ефект от презапасяването става изключително съмнителен. Правилното управление на фризера изисква редовен контрол и реалистична преценка на нуждите на домакинството.