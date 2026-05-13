Аперол шприц е емблематичен летен коктейл от италианската кухня, който се отличава с лесно приготвяне и е изключително подходящ за разхлаждане в горещите следобедни часове. Напитката е предпочитана заради своя специфичен сладко-горчив вкус, постигнат чрез комбинацията от ликьор с ароматни билки и цитрусова свежест.

За приготвянето на една доза от освежаващата напитка са необходими точно определени количества съставки, информира Plovdiv24.bg. Рецептата включва 60 мл просеко, 40 мл аперол и 20 мл газирана вода, като за завършен вкус се добавят кубчета лед и един портокал.

Процесът на работа започва с напълването на чаша за вино с кубчета лед и поставянето на резен портокал в нея. След това се наливат пенливото вино, ликьорът и газираната вода, като стриктно се спазва класическото съотношение 3:2:1. Именно това съчетание, заедно с аромата на портокал, прави Аперол шприц една от най-желаните летни напитки.