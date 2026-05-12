Знаете ли, че с тортила, шунка и кашкавал става една невероятно вкусна вечеря?
Необходими продукти:
2 броя тортили
5 яйца
сол на вкус
черен пипер на вкус
1 домат
50 грама шунка
50 грама кашкавал
щипка риган
малко пресен магданоз
Начин на приготвяне:
В купа разбийте яйцата заедно с малко сол, черен пипер и риган. Нарежете магданоза и прибавете. Разбъркайте добре. Настържете кашкавала на едро ренде.
Сложете една тортила във форма за печене, покрита с хартия и поръсете с половината от кашкавала. Сипете яйцата. Нарежете шунката на кубчета и поръсете над яйцата. След това леко разбъркайте.
Нарежете домата на кубчета и поставете над яйцата. Разбъркайте леко и покрийте с втората тортила. Поръсете с останалия кашкавал и сложете в предварително загрята до 180 градуса фурна. Печете за 15-20 минути или до златисто.
Извадете и поднесете. Добър апетит!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!