Рецепта за вкусни палачинки с пиле и сирене - за 6 порции:

Съставки

- 6 с.л. масло или маргарин

- 1/3 чаша брашно

- щипка сол

- 2 чаши мляко

- 1 чаша вода

- 1 кубче пилешки бульон

- ½ чаша настъргано швейцарско сирене, може да се зaмести и с топено сирене или по-мек кашкавал

- ¼ чаша бяло вино

- 2 с.л. накълцан магданоз

- няколко капки чили /лютив/ сос

- 100 гр. мариновани гъби – подсушени

- 250 гр. замразен грах

- 2 чаши нарязано пилешко или пуешко месо

- ½ (или 2 с.л.) нарязана чушка

- 12 палачинки

- червен пипер сладък

Приготвяне

За соса със сирене: в средно голям тиган разтопете маслото или маргарина. Разбъркайте брашното и солта. Добавете млякото, водата и прибавете кубчето пилешки бульон. Бъркайте на среден огън докато се сгъсти, като оставите леко да кипи. Гответе още 1-2 минути. Разбъркайте със сиренето, виното, магданоза и лютивия сос. Отделете настрана 1 чаша от соса. В останалото добавете изцедените гъби.

За плънката: Пригответе граха по указанията на пакета и го изцедете добре. Смесете граха с пилешкото или пуешко месо, чушката и заделената 1 чаша от соса. Разстелете ¼ чаша от плънката върху всяка палачинка като оставяте ½ см около ръба й ненамазан. Навийте всяка на руло и подредете всички палачинки в тава със сгънатия край надолу. Полейте ги със соса от сирене.

По желание може да поръсите отгоре с магданоз или с друг зелен зеленчук. Покрийте и печете 18-20 минути на 200°.