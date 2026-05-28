С настъпването на топлите месеци у нас се наблюдава сериозно увеличение на популацията от комари, чиято активност е най-силна през лятото и може да продължи до есента в зависимост от метеорологичните условия. Въпреки че ухапванията им обикновено не крият опасности, те предизвикват неприятно зачервяване, подуване и силен сърбеж, срещу които има бързо и ефикасно решение, пише Express.co.uk.

Лекарският съвет за незабавно спасение

Д-р Триша Пасрика, която е лекар и автор с образование от Харвардския университет, сподели в социалните мрежи научно доказан метод за справяне с този проблем. Нейният съвет е категоричен — хората да не се чешат в засегнатата зона. Вместо това специалистът препоръчва мястото на ухапването просто да се разтърка нежно с помощта на два пръста.

Научното обяснение зад ефективния трик

Ефективността на този метод се дължи на специфичен механизъм в човешкото тяло, установен от учени в Медицинския факултет "Милър“ към Университета в Маями. При ухапване от комар нервните влакна в кожата се активират неравномерно. Именно този ярък контраст между стимулираните и нестимулираните влакна изпраща сигнал до мозъка, който се разчита като усещане за силен сърбеж.

Блокиране на сигналите за дискомфорт в тялото

Чрез нежното разтриване на раздразнената зона и кожата около нея се генерира мощен контрасигнал. Той успешно потиска неприятното усещане и не позволява на информацията за сърбежа да достигне до главния мозък. Според д-р Пасрика този подход изравнява контраста в нервните влакна и може да помогне дори при кожни раздразнения, причинени от екзема. Голямото предимство на техниката е, че не е необходимо да се въздейства директно върху центъра на ужилването — напълно достатъчно е лекото разтриване навсякъде в зоната около него.