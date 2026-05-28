Неволни пропуски и грешки при сеченето на евромонети могат да доведат до значително повишаване на тяхната пазарна стойност сред колекционерите, като ярък пример за това е специфичен дефект при монетата от 1 евро от Монако. Нумизматите са готови да платят сериозни суми за ограничени бройки, от които липсва важен знак на монетния двор.

Ценният дефект на монетата от Монако

Конкретната монета от 1 евро от Монако, отсечена през 2007 г., съдържа изображение на принц Алберт II, под което по традиция трябва да бъдат разположени годината и рогът на изобилието, служещ за знак на монетния двор. При общо 2291 екземпляра обаче рогът на изобилието изцяло липсва поради пропуск при коването. Тази рядкост превръща всеки намерен екземпляр в ценна находка, за която колекционерите плащат до 500 евро. Въпреки това от Професионалната асоциация на германската търговия с монети подчертават, че обикновените граждани рядко могат да попаднат на такъв обект, тъй като истинските грешки изключително рядко влизат в масово обращение.

Списък на интересните и търсени нередности

Освен дефекта от Монако, колекционерите проявяват интерес и към няколко други специфични производствени отклонения:

Въртене на матрицата: Когато гърбът на монетата е обърнат надолу, нейната стойност може да достигне до 200 евро.

Неправилна заготовка: Ако дизайнът на монета от 2 евро бъде отсечен върху заготовка, предназначена за монета от 1 евро, цената може да нарасне до 650 евро.

Ефект на "пържено яйце“: При монетите от 1 и 2 евро вътрешното ядро може да придобие овална вместо стандартната кръгла форма, като такива екземпляри се търгуват за суми до 100 евро.

Фалшиви очаквания и предупреждения за измами

В интернет пространството често се появяват обяви с прекомерно високи цени от няколкостотин хиляди или дори милиони евро, които експертите определят като напълно нереалистични за този тип дефекти. Германските медии препоръчват специално внимание при прегледа на подобни реклами. Често пъти монети с обичайни следи от износване или съвсем незначителни отклонения се представят подвеждащо като изключително ценни. Тъй като до момента в Европа са отсечени над 150 милиарда евромонети, от Бундесбанк обясняват, че малките несъвършенства са технологично неизбежни и не превръщат автоматично монетата в скъпоценност.

Най-търсените емисии на малките държави

Притежанието на монета от 1 евро от Монако без изсечен рог на изобилието гарантира сигурна печалба за собственика си, макар и да не е достатъчно, за да го натрупа богатство. Като цяло монетите от 1 евро, емитирани от Монако, Сан Марино и Ватикана, остават сред най-търсените на пазара. Тези малки държави са силно привлекателни за нумизматите, тъй като техните парични знаци се произвеждат в силно ограничени количества и се отличават много лесно в рамките на всяка колекция, пише businessnovinite.bg.